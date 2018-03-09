Ученые: Ложь в соцсетях распространяется в шесть раз быстрее правды
В соцсетях распространение лживой информации осуществляется примерно в шесть раз быстрее, чем в случае с правдой. Соответствующие выводы после исследования сделаны учеными из США, представляющими Массачусетский технологический университет.
В рамках своей работы ученые решили проанализировать порядка 126 тысяч новостей, содержащих фейковую информацию. Распространялась она в течение 2016-2017 гг посредством 3 млн аккаунтов в сети Twitter. Оказалось, что не соответствующие действительности сведения обычно распространяются среди аудитории, чья численность составляет от 1 тысячи до 100 тысяч граждан. Что же до правдивых данных, то они обычно набирают не более 1 тысячи человек, желающих распространить полученные материалы.
При этом исследователи подчеркнули, что активность компьютерных ботов оказывает минимальное воздействие на то, с какой скоростью происходит распространение ложных новостей.
Ранее, как сообщали “Актуальные новости”, пользователи из РФ придумали в Twitter альтернативу сексу.
В рамках своей работы ученые решили проанализировать порядка 126 тысяч новостей, содержащих фейковую информацию. Распространялась она в течение 2016-2017 гг посредством 3 млн аккаунтов в сети Twitter. Оказалось, что не соответствующие действительности сведения обычно распространяются среди аудитории, чья численность составляет от 1 тысячи до 100 тысяч граждан. Что же до правдивых данных, то они обычно набирают не более 1 тысячи человек, желающих распространить полученные материалы.
При этом исследователи подчеркнули, что активность компьютерных ботов оказывает минимальное воздействие на то, с какой скоростью происходит распространение ложных новостей.
Ранее, как сообщали “Актуальные новости”, пользователи из РФ придумали в Twitter альтернативу сексу.
Автор: Марина Вебер