Елена Хромина показала подписчикам голые и длинные ноги
Елена Хромина, которая является одной из самых скандальных участниц реалити-шоу «Дом-2», показала подписчикам свои голые и длинные ноги. Знаменитость опубликовала снимок на фоне заснеженного пейзажа на своей странице в микроблоге Instagram.
Самая красивая участница «Дома-2» похвасталась своей фигурой и стройными ногами. Елена Хромина позировала на фотографии в легком наряде, несмотря на зимний пейзаж. На участнице реалити-шоу была очень короткая юбка-клеш, а на ногах – тоненькие капроновые колготки. Свой образ Елена дополнила серым джемпером и нежной меховой розовой накидкой.
Скандальная участница реалити-шоу пришла в проект в декабре прошлого года. По призванию Елена Хромина художница, причем, очень талантливая.
Самая красивая участница «Дома-2» похвасталась своей фигурой и стройными ногами. Елена Хромина позировала на фотографии в легком наряде, несмотря на зимний пейзаж. На участнице реалити-шоу была очень короткая юбка-клеш, а на ногах – тоненькие капроновые колготки. Свой образ Елена дополнила серым джемпером и нежной меховой розовой накидкой.
Скандальная участница реалити-шоу пришла в проект в декабре прошлого года. По призванию Елена Хромина художница, причем, очень талантливая.
Автор: Ирина Доброва