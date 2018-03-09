Мила Кунис и Эштон Кутчер намерены оставить детей без наследства
Голливудские звезды Мила Кунис и Эштон Кутчер серьезно намерены оставить своих детей без наследства. Об этом накануне рассказал сам актер, о чем сообщают иностранные массмедиа.
Накануне в рамках подкаста Armchair Expert американского ведущего Дакса Шепарда Эштон Кутчер решил поделиться некоторыми подробностями воспитания детей, а также заявил, что они с супругой не намереваются оставлять своим отпрыскам наследство. Знаменитости собираются большую часть своих доходов впоследствии распределить по нескольким благотворительным фондам.
Эштон Кутчер пояснил, что если его дети смогут создать достойный бизнес-план, он готов выступить инвестором, но им не стоит надеяться на получение имущества. Звездные супруги питают надежду на то, что посредством такого подхода им удастся мотивировать своих наследников на усердную работу. В таком случае они смогут достичь того же, что и их родители.
Ранее общественности также стало известно, что Эштону Кутчеру после развода с Деми Мур пришлось голодать.
Накануне в рамках подкаста Armchair Expert американского ведущего Дакса Шепарда Эштон Кутчер решил поделиться некоторыми подробностями воспитания детей, а также заявил, что они с супругой не намереваются оставлять своим отпрыскам наследство. Знаменитости собираются большую часть своих доходов впоследствии распределить по нескольким благотворительным фондам.
Эштон Кутчер пояснил, что если его дети смогут создать достойный бизнес-план, он готов выступить инвестором, но им не стоит надеяться на получение имущества. Звездные супруги питают надежду на то, что посредством такого подхода им удастся мотивировать своих наследников на усердную работу. В таком случае они смогут достичь того же, что и их родители.
Ранее общественности также стало известно, что Эштону Кутчеру после развода с Деми Мур пришлось голодать.
Автор: Марина Вебер