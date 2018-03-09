Windows 10 скоро станет совершенно бесплатной для всех желающих
Специалисты компании Microsoft для повышения популярности операционной системы Windows 10 планируют сделать ее совершенно бесплатной для всех желающих. Изначально прогнозировался выпуск отдельной версии ОС, но впоследствии было принято решение не запутывать пользователей множеством разных версий и продвигать существующие.
В ближайшее время состоится презентация крупного обновления Redstone 4, с множеством нововведений и улучшений старых программ, а также добавится режим S Mode. При использовании такого режима главной особенностью станет невозможность запуска большинства программ, которые не были загружены с официального магазина Microsoft Store. Поэтому увеличится производительность даже на слабых устройствах, а о мошеннических программах и вирусах разного типа можно будет забыть. Но далеко не всем понравится S Mode, потому как множество полезных программ отсутствуют в магазине, и придется в очередной раз переходить на пиратские версии операционной системы. Бесплатная официальная версия только расширит и облегчит возможности для хакеров, в виду отсутствия надобности тратить время на взлом лицензии, но над этим разработчики обещают поработать и выпустить дополнительные барьеры защиты. Особенно отлично подойдет S Mode для учебных заведений и предприятий, не обладающих компьютерами с мощными техническими характеристиками.
Работники Microsoft успокаивают всех и обещают сделать обновление уже установленных урезанных операционных систем до полных версий, потратив на это только не более часа времени без дополнительной оплаты. На сегодняшний день лицензированный Windows 10 Pro стоит около 15000 рублей, но на интернет-аукционах появляются объявления о продаже OEM-версии, не превышающей 300 рублей.
В ближайшее время состоится презентация крупного обновления Redstone 4, с множеством нововведений и улучшений старых программ, а также добавится режим S Mode. При использовании такого режима главной особенностью станет невозможность запуска большинства программ, которые не были загружены с официального магазина Microsoft Store. Поэтому увеличится производительность даже на слабых устройствах, а о мошеннических программах и вирусах разного типа можно будет забыть. Но далеко не всем понравится S Mode, потому как множество полезных программ отсутствуют в магазине, и придется в очередной раз переходить на пиратские версии операционной системы. Бесплатная официальная версия только расширит и облегчит возможности для хакеров, в виду отсутствия надобности тратить время на взлом лицензии, но над этим разработчики обещают поработать и выпустить дополнительные барьеры защиты. Особенно отлично подойдет S Mode для учебных заведений и предприятий, не обладающих компьютерами с мощными техническими характеристиками.
Работники Microsoft успокаивают всех и обещают сделать обновление уже установленных урезанных операционных систем до полных версий, потратив на это только не более часа времени без дополнительной оплаты. На сегодняшний день лицензированный Windows 10 Pro стоит около 15000 рублей, но на интернет-аукционах появляются объявления о продаже OEM-версии, не превышающей 300 рублей.
Автор: Тригуб Сергей