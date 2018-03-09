В Сети появились детали предсказания «Спящего пророка» о смене полюсов Земли
В Сети появились детали предсказания о смене полюсов Земли, которые в свое время оставил в записях американский медиум и самопровозглашенный целитель Эдгар Кейси, более известный как «Спящий пророк». Данный процесс начнется довольно скоро и изменит не только природу Земли, но и ее обитателей.
Эдгар Кейси скончался в середине прошлого века, однако после него осталось множество записей с пророчествами, которые давались медиуму во время сна или транса, поэтому он и получил соответствующее прозвище – «Спящий пророк». В одном из своих видений Кейси увидел последствия приближающейся смены земных полюсов. Данное пророчество появилось в подсознании экстрасенса после изучения известных египетских пирамид. Смена полюсов произойдет в начале нынешнего столетия, а процесс будет сопровождаться масштабными катаклизмами. Больше всего пострадают США, а часть территории страны уйдет под воду.
Несмотря на скептическое отношение ученых к предсказаниям экстрасенсов, данное пророчество получило поддержку в научной среде. Специалисты отмечают, что смена полюсов действительно может произойти в ближайшее время, а первым признаком данного процесса является ослабевание магнитного поля Земли. Во время перемен на планете произойдет разрушение озонового слоя, в котором появятся дыры. Сквозь них станет проникать вредное излучение, влияние которого негативно отразится на земных жителях.
Эдгар Кейси скончался в середине прошлого века, однако после него осталось множество записей с пророчествами, которые давались медиуму во время сна или транса, поэтому он и получил соответствующее прозвище – «Спящий пророк». В одном из своих видений Кейси увидел последствия приближающейся смены земных полюсов. Данное пророчество появилось в подсознании экстрасенса после изучения известных египетских пирамид. Смена полюсов произойдет в начале нынешнего столетия, а процесс будет сопровождаться масштабными катаклизмами. Больше всего пострадают США, а часть территории страны уйдет под воду.
Несмотря на скептическое отношение ученых к предсказаниям экстрасенсов, данное пророчество получило поддержку в научной среде. Специалисты отмечают, что смена полюсов действительно может произойти в ближайшее время, а первым признаком данного процесса является ослабевание магнитного поля Земли. Во время перемен на планете произойдет разрушение озонового слоя, в котором появятся дыры. Сквозь них станет проникать вредное излучение, влияние которого негативно отразится на земных жителях.
Автор: Татьяна Свиридова