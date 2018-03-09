Подписчики не узнали Лайму Вайкуле после очередной пластики
Известная исполнительница Лайма Вайкуле опубликовала в своем микроблоге Instargam поздравление с 8 Марта. Подписчики не узнали 63-летнюю артистку после очередной пластики.
Поклонники Лаймы Вайкуле отметили, что смогли понять, что это их любимая певица, только по голосу. Последнее видео встревожило фанатов творчества звезды, так как они заметили значительные изменения в ее внешности. В комментариях к посту писали, что артистка теперь похожа на « восковую куклу». Многие подписчики сошлись во мнении, что не нужно становиться похожей на всех, а следует «стареть благородно». Но другие фолловеры встали на защиту Лаймы и написали, что она все равно остается самобытной и яркой звездой.
На Instargam Лаймы Вайкуле подписаны более 290 тысяч поклонников, которые с радостью наблюдают за личной и творческой жизнью своей любимицы. Звезда эстрады часто публикует различные видео и забавные кадры, радуя фолловеров подробностями своих будней.
Поклонники Лаймы Вайкуле отметили, что смогли понять, что это их любимая певица, только по голосу. Последнее видео встревожило фанатов творчества звезды, так как они заметили значительные изменения в ее внешности. В комментариях к посту писали, что артистка теперь похожа на « восковую куклу». Многие подписчики сошлись во мнении, что не нужно становиться похожей на всех, а следует «стареть благородно». Но другие фолловеры встали на защиту Лаймы и написали, что она все равно остается самобытной и яркой звездой.
На Instargam Лаймы Вайкуле подписаны более 290 тысяч поклонников, которые с радостью наблюдают за личной и творческой жизнью своей любимицы. Звезда эстрады часто публикует различные видео и забавные кадры, радуя фолловеров подробностями своих будней.
Автор: Ирина Доброва