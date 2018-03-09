Весивший 380 кг участник телешоу умер от сердечного приступа перед эфиром
Участник телешоу «Я вешу 300 кг» (My 600lb Life) 41-летний мужчина, который страдал от ожирения и весил 380 кг, умер от сердечного приступа. Последние слова, произнесенные перед смертью, были: «Я не думаю, что смогу пережить эту ночь».
Причиной смерти американца стал сердечный приступ из-за чрезмерного увлечения обезболивающими препаратами. Мужчина боролся с лишними килограммами и сбросил за 5 месяцев 155 кг. Кроме того, как отмечают журналисты издания The Sun, участнику телевизионного проекта удалось на самом первом этапе распрощаться с 56 кг.
Житель Нью-Джерси переехал со своей возлюбленной в штат Техас, чтобы находиться под наблюдением бариатрического хирурга. Трудности поездки, в которых американец падал на пол и серьезно повредил тело, стали причиной, по которой мужчина был помещен в реабилитационный центр. Он снова учился двигаться и ходить.
В организме человека, страдающего ожирением, не происходило передвижение жидкости из-за избытка жировых отложений. В результате медикам пришлось удалить распухшие лимфатические сосуды. Однако мужчина впал в депрессию, несмотря на значительные достижения, и начал требовать увеличение дозы обезболивающих препаратов и у него возникла зависимость.
Доктору пришлось сократить количество лекарственных препаратов, однако 41-летний американец аргументировал свои просьбы тем, что испытывает боль при движении. Мужчина даже не вставал с кровати. Его отправили в реабилитационный центр, однако там он отказался ходить и не хотел выполнять физические упражнения. Через несколько недель американец скончался из-за сердечного приступа.
Причиной смерти американца стал сердечный приступ из-за чрезмерного увлечения обезболивающими препаратами. Мужчина боролся с лишними килограммами и сбросил за 5 месяцев 155 кг. Кроме того, как отмечают журналисты издания The Sun, участнику телевизионного проекта удалось на самом первом этапе распрощаться с 56 кг.
Житель Нью-Джерси переехал со своей возлюбленной в штат Техас, чтобы находиться под наблюдением бариатрического хирурга. Трудности поездки, в которых американец падал на пол и серьезно повредил тело, стали причиной, по которой мужчина был помещен в реабилитационный центр. Он снова учился двигаться и ходить.
В организме человека, страдающего ожирением, не происходило передвижение жидкости из-за избытка жировых отложений. В результате медикам пришлось удалить распухшие лимфатические сосуды. Однако мужчина впал в депрессию, несмотря на значительные достижения, и начал требовать увеличение дозы обезболивающих препаратов и у него возникла зависимость.
Доктору пришлось сократить количество лекарственных препаратов, однако 41-летний американец аргументировал свои просьбы тем, что испытывает боль при движении. Мужчина даже не вставал с кровати. Его отправили в реабилитационный центр, однако там он отказался ходить и не хотел выполнять физические упражнения. Через несколько недель американец скончался из-за сердечного приступа.
Автор: Элана Ал-Лами