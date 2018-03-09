Удар Марии Шараповой назван лучшим в феврале
Согласно итогам февраля 2018 года, в теннисе удар Марии Шараповой назван лучшим. Соответствующие сведения озвучили накануне представители Женской теннисной ассоциации.
Для определения победителя сперва проводилось голосование, после чего представители WTA подводили итоги, полагаясь на мнение экспертов в данном виде спорта. Первенство удалось заполучить Марии Шараповой, чей удар сумел набрать 32% всех голосов. Речь идет об игре в рамках турнира в Дохе, когда соперницей российской теннисистки стала Моника Никулеску, представляющая Румынию.
Второе место смогла завоевать чешская спортсменка Петра Квитова, а тройку лидеров закрывает представительница Польши Агнешка Радваньская. Кроме того, в первую пятерку также удалось войти россиянке Анастасии Потаповой, заработавшей 13% голосов, пока на пятой позиции рейтинга WTA разместилась Анжелика Кербер из Германии.
Как сообщали “Актуальные новости”, ранее Марии Шараповой удалось переместиться на 41-ю позицию рейтинга WTA, что стало возможным благодаря удачному выступлению на турнире в Китае.
Для определения победителя сперва проводилось голосование, после чего представители WTA подводили итоги, полагаясь на мнение экспертов в данном виде спорта. Первенство удалось заполучить Марии Шараповой, чей удар сумел набрать 32% всех голосов. Речь идет об игре в рамках турнира в Дохе, когда соперницей российской теннисистки стала Моника Никулеску, представляющая Румынию.
Второе место смогла завоевать чешская спортсменка Петра Квитова, а тройку лидеров закрывает представительница Польши Агнешка Радваньская. Кроме того, в первую пятерку также удалось войти россиянке Анастасии Потаповой, заработавшей 13% голосов, пока на пятой позиции рейтинга WTA разместилась Анжелика Кербер из Германии.
Как сообщали “Актуальные новости”, ранее Марии Шараповой удалось переместиться на 41-ю позицию рейтинга WTA, что стало возможным благодаря удачному выступлению на турнире в Китае.
Автор: Марина Вебер