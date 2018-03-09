Анна Седокова поразила поклонников отличной фигурой
Известная певица Анна Седокова опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой поразила поклонников отличной фигурой. На снимке она предстала вместе со своим сыном на отдыхе в Объединенных Арабских Эмиратах.
Опубликованное фото сразу собрало множество лайков и позитивных комментариев с восхищениями и хвалебными отзывами. По мнению многих подписчиков, выглядит певица шикарно, а сын отлично умеет позировать, несмотря на небольшой возраст. Но нашлись и те, кто раскритиковал актрису за неправильное воспитание ребенка и пренебрежение советами врачей по поводу нахождения на палящем солнце и посоветовали хотя бы сменить панамку с черного на белый цвет. Свою отличную фигуру певица описывает как результат тяжелой работы над собой в тренажерном зале, и правильное питание, которое соблюдают ее дочки Алина и Моника, а также маленький сын Гектор.
Анна Седокова всегда находится в движении, имеет множество концертов, но за долгую карьеру научилась совмещать работу и семейную жизнь, правда с любимым человеком пока сложно, она никак не найдет вторую половинку на всю жизнь.
Опубликованное фото сразу собрало множество лайков и позитивных комментариев с восхищениями и хвалебными отзывами. По мнению многих подписчиков, выглядит певица шикарно, а сын отлично умеет позировать, несмотря на небольшой возраст. Но нашлись и те, кто раскритиковал актрису за неправильное воспитание ребенка и пренебрежение советами врачей по поводу нахождения на палящем солнце и посоветовали хотя бы сменить панамку с черного на белый цвет. Свою отличную фигуру певица описывает как результат тяжелой работы над собой в тренажерном зале, и правильное питание, которое соблюдают ее дочки Алина и Моника, а также маленький сын Гектор.
Анна Седокова всегда находится в движении, имеет множество концертов, но за долгую карьеру научилась совмещать работу и семейную жизнь, правда с любимым человеком пока сложно, она никак не найдет вторую половинку на всю жизнь.
Автор: Тригуб Сергей