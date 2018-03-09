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exclusive / Общество

Уборкой снега в Москве занимаются порядка 10 тысяч единиц техники
Для оперативной уборки снега на улицах Москвы пришлось задействовать порядка 10 тысяч единиц специальной техники. Такие данные предоставил сегодня Петр Бирюков, занимающий пост замглавы столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства.

Уборкой снега в Москве занимаются порядка 10 тысяч единиц техники


Снегопад на Москву обрушился еще 4 марта, когда выпало рекордное количество осадков. Прежний наиболее высокий показатель установлен еще в 1895 году, а в 2018 всего за сутки в столице успело выпасть в сумме 12 мм осадков. Чтобы быстрее очистить улицы от снега, администрация решила выпустить туда не менее 10 тысяч единиц соответствующей спецтехники. Кроме того, аналогичную задачу выполняют более 40 тысяч местных коммунальщиков.

Петр Бирюков в беседе с общественностью уточнил, что спецтехника обеспечивает работы по очистке крыш от наледи и снега, а также занимается прометанием улиц.

Как информировали общественность “Актуальные новости” ранее, на следующее неделе в Москве может ожидаться оттепель, однако такое явление в столице, скорее всего, окажется кратковременным.

Автор: Марина Вебер
Вчера, 19:14
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