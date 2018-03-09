На AnTuTu протестирован смартфон OnePlus 6
На известном бенчмарке AnTuTu протестирован смартфон шестого поколения OnePlus 6. После этого стали известны некоторые технические характеристики гаджета.
Название устройства, которое тестировалось - ONEPLUS A6000, а результат составил 276, а соотношение его сторон составит 19:9. На передней части корпуса размещены отверстия для камеры и других датчиков.
Аппаратной основой смартфона выступает Snapdragon 845. Примечательно, что тестируемый девайс показал немного лучший результат, чем Xiaomi Mi Mix 2S. Официальной информации о дате презентации новинки пока не предоставлялось, однако эксперты прогнозируют, что данное событие пройдет в конце лета текущего года.
Название устройства, которое тестировалось - ONEPLUS A6000, а результат составил 276, а соотношение его сторон составит 19:9. На передней части корпуса размещены отверстия для камеры и других датчиков.
Аппаратной основой смартфона выступает Snapdragon 845. Примечательно, что тестируемый девайс показал немного лучший результат, чем Xiaomi Mi Mix 2S. Официальной информации о дате презентации новинки пока не предоставлялось, однако эксперты прогнозируют, что данное событие пройдет в конце лета текущего года.
Автор: Татьяна Свиридова