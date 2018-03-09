На МКС отправят улыбающегося робота для технической и психологической помощи
Инженеры разработали улыбающегося робота небольшого размера и отправят его работать на МКС. В его задачи будет входить помощь космонавтам при возникновении психологических и технических проблем.
Андроид Саймон имеет шарообразную форму, в нем установлен экран с приятным улыбающимся лицом, его память имеет 1000 предложений словарного запаса. Вес составляет 5 кг, для передвижения установлены моторчики с пропеллерами. Главным другом искусственного члена экипажа станет астронавт из Германии Александр Герст. Саймон очень хорошо распознает его лицо и голос, и даже может проигрывать любимые мелодии мужчины. Ученые будут следить за взаимоотношениями космонавтов и робота, также они хотят узнать какие последствия на психическое состояние оказывает длительное пребывание в космосе. В итоге должны появиться методы снижения стрессовых состояний жителей станции.
Первые тесты устройства пройдут в условиях параболического полета, который имитирует невесомость. Проект возглавляет Европейское космическое агентство. В следующих модификациях Саймона возможна установка рук, лазерных указателей и появится возможность имитировать эмоции для моральной поддержки людей.
Андроид Саймон имеет шарообразную форму, в нем установлен экран с приятным улыбающимся лицом, его память имеет 1000 предложений словарного запаса. Вес составляет 5 кг, для передвижения установлены моторчики с пропеллерами. Главным другом искусственного члена экипажа станет астронавт из Германии Александр Герст. Саймон очень хорошо распознает его лицо и голос, и даже может проигрывать любимые мелодии мужчины. Ученые будут следить за взаимоотношениями космонавтов и робота, также они хотят узнать какие последствия на психическое состояние оказывает длительное пребывание в космосе. В итоге должны появиться методы снижения стрессовых состояний жителей станции.
Первые тесты устройства пройдут в условиях параболического полета, который имитирует невесомость. Проект возглавляет Европейское космическое агентство. В следующих модификациях Саймона возможна установка рук, лазерных указателей и появится возможность имитировать эмоции для моральной поддержки людей.
Автор: Северов Андрей