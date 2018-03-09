Бюджетный хэтчбек Mitsubishi Mirage вышел лимитированной серией
Японский производитель представил хэтчбек Mitsubishi Mirage в лимитированной серии. Приобрести модель уже можно на рынке Таиланда, где ее стоимость составила немногим более 18 тысяч долларов.
Особая версия Mitsubishi Mirage, получившая название Limited Edition, доступна в красном или белом цветах, пока боковые зеркала, а также крыша и спойлер предлагаются только в черной расцветке. Салон хэтчбека оформлен черно-коричневой тканью, но при этом оплетка руля из кожи и селектор КПП прострочены ярко-красной нитью. Что до функций и систем для модели, то здесь присутствуют мультимедийная система и тачскрин, EBD, система стабилизации, а также ABS и некоторые другие полезные дополнения.
Под капотом Mitsubishi Mirage Limited Edition производитель из Японии разместил мотор объемом 1.3 литра, способный в сумме генерировать порядка 78 лошадиных сил, а трансмиссия представлена вариатором. На рынке гражданам предложат исключительно переднеприводную версию, и неизвестно, сколько всего экземпляров будет доступно общественности.
Особая версия Mitsubishi Mirage, получившая название Limited Edition, доступна в красном или белом цветах, пока боковые зеркала, а также крыша и спойлер предлагаются только в черной расцветке. Салон хэтчбека оформлен черно-коричневой тканью, но при этом оплетка руля из кожи и селектор КПП прострочены ярко-красной нитью. Что до функций и систем для модели, то здесь присутствуют мультимедийная система и тачскрин, EBD, система стабилизации, а также ABS и некоторые другие полезные дополнения.
Под капотом Mitsubishi Mirage Limited Edition производитель из Японии разместил мотор объемом 1.3 литра, способный в сумме генерировать порядка 78 лошадиных сил, а трансмиссия представлена вариатором. На рынке гражданам предложат исключительно переднеприводную версию, и неизвестно, сколько всего экземпляров будет доступно общественности.
Автор: Марина Вебер