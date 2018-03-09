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Бюджетный хэтчбек Mitsubishi Mirage вышел лимитированной серией
Японский производитель представил хэтчбек Mitsubishi Mirage в лимитированной серии. Приобрести модель уже можно на рынке Таиланда, где ее стоимость составила немногим более 18 тысяч долларов.

Бюджетный хэтчбек Mitsubishi Mirage вышел лимитированной серией


Особая версия Mitsubishi Mirage, получившая название Limited Edition, доступна в красном или белом цветах, пока боковые зеркала, а также крыша и спойлер предлагаются только в черной расцветке. Салон хэтчбека оформлен черно-коричневой тканью, но при этом оплетка руля из кожи и селектор КПП прострочены ярко-красной нитью. Что до функций и систем для модели, то здесь присутствуют мультимедийная система и тачскрин, EBD, система стабилизации, а также ABS и некоторые другие полезные дополнения.

Под капотом Mitsubishi Mirage Limited Edition производитель из Японии разместил мотор объемом 1.3 литра, способный в сумме генерировать порядка 78 лошадиных сил, а трансмиссия представлена вариатором. На рынке гражданам предложат исключительно переднеприводную версию, и неизвестно, сколько всего экземпляров будет доступно общественности.

Автор: Марина Вебер
Вчера, 19:56
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