Мама Валерии открыла всем секрет своей молодости и красоты
Мама Валерии Галина Перфилова перед своим 80-летним юбилеем открыла всем секрет своей молодости и красоты. Певица сфотографировала маму во время домашней тренировки и похвасталась ее отличной физической формой.
Как позже звезда рассказала всем поклонникам, ее мама уже более двух лет занимается поддержанием физического здоровья, и несмотря на 30-летнюю разницу в возрасте их часто называют сестрами. Также на кадрах заметно, насколько женщина энергична и радостна, и она сама подтверждает, что не замечает возраста и еще в самом расцвете сил. Отдельно Галина Перфилова отметила, что у нее отлично получается худеть и при этом особо не ограничивать себя в еде. Поклонники в комментариях шутят, что женщину нужно было отправлять на Олимпиаду в Пхенчхане для демонстрации настоящего и сильного выступления без допинга.
Как известно из многих интервью певицы, ее бабушка прожила до 101 года и также выглядела моложе своих сверстников.
Как позже звезда рассказала всем поклонникам, ее мама уже более двух лет занимается поддержанием физического здоровья, и несмотря на 30-летнюю разницу в возрасте их часто называют сестрами. Также на кадрах заметно, насколько женщина энергична и радостна, и она сама подтверждает, что не замечает возраста и еще в самом расцвете сил. Отдельно Галина Перфилова отметила, что у нее отлично получается худеть и при этом особо не ограничивать себя в еде. Поклонники в комментариях шутят, что женщину нужно было отправлять на Олимпиаду в Пхенчхане для демонстрации настоящего и сильного выступления без допинга.
Как известно из многих интервью певицы, ее бабушка прожила до 101 года и также выглядела моложе своих сверстников.
Автор: Тригуб Сергей