Житель Калининграда сдал на металлолом чужое авто
В Калининграде 21-летний местный житель сдал на металлолом чужой автомобиль. О вышеуказанном происшествии в правоохранительные органы региона сообщил владелец легковушки.
Накануне в МВД обратился житель Калининграда, заявив, что его автомобиль 1990 года выпуска пропал с парковки, размещенной на улице Космодемьянской. Он также уточнил, что транспорт находился в неисправном состоянии, поэтому на собственном ходу покинуть территорию не имел возможности. Позже удалось выяснить, что авто приметил 21-летний парень, уже имеющий судимость. Он обратился в пункт приема металла на Краснокаменной улице, попросив забрать на утилизацию легковушку, принадлежавшую жертве.
Сотрудники пункта приема ответили согласием, выслав на место эвакуатор, который затем успешно доставил “товар” на предприятие. Непосредственно машину оценили в сумме всего в 6 тысяч рублей. В итоге украденный транспорт удалось найти и вернуть обратно владельцу. В отношении подозреваемого уже возбуждено уголовное делопроизводство.
Накануне в МВД обратился житель Калининграда, заявив, что его автомобиль 1990 года выпуска пропал с парковки, размещенной на улице Космодемьянской. Он также уточнил, что транспорт находился в неисправном состоянии, поэтому на собственном ходу покинуть территорию не имел возможности. Позже удалось выяснить, что авто приметил 21-летний парень, уже имеющий судимость. Он обратился в пункт приема металла на Краснокаменной улице, попросив забрать на утилизацию легковушку, принадлежавшую жертве.
Сотрудники пункта приема ответили согласием, выслав на место эвакуатор, который затем успешно доставил “товар” на предприятие. Непосредственно машину оценили в сумме всего в 6 тысяч рублей. В итоге украденный транспорт удалось найти и вернуть обратно владельцу. В отношении подозреваемого уже возбуждено уголовное делопроизводство.
Автор: Марина Вебер