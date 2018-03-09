Названа пятерка лучших спорткаров автосалона в Женеве
Названа пятерка лучших спорткаров, представленных автобрендами на автосалоне в Женеве в 2018 году. Модели, вошедшие в рейтинг, больше других запомнились посетителям и автоэкспертам.
Первое место досталось концепту Toyota GR Supra Racing Concept. Двухдверный автомобиль назван самым ожидаемым среди всех моделей в данном сезоне. Вторую сточку занимает Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe, а производитель заявил, что данная четырехдверная модель идеально подойдет для автотуризма. Появление авто на рынке ожидается в начале 2019 года. Третье место досталось Ferrari 488 Pista, модель оснащена 720-сильным мотором на 3,9 литра. От нуля до сотни споркар разгоняется всего за три секунды.
Четвертая строчка отведена авто McLaren Senna GTR с двигателем на 825 «лошадей». Новинка выйдет на рынок лимитированным тиражом в 75 моделей. На пятом и последнем месте находится Rimac C_Two с четырьмя электромоторами под капотом. Суммарная мощность силовой установки составляет 1914 лошадиных сил, а приобрести данный автомобиль смогут только 150 автолюбителей, так как именно это количество моделей планируется выпустить на рынок к 2020 году.
Первое место досталось концепту Toyota GR Supra Racing Concept. Двухдверный автомобиль назван самым ожидаемым среди всех моделей в данном сезоне. Вторую сточку занимает Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe, а производитель заявил, что данная четырехдверная модель идеально подойдет для автотуризма. Появление авто на рынке ожидается в начале 2019 года. Третье место досталось Ferrari 488 Pista, модель оснащена 720-сильным мотором на 3,9 литра. От нуля до сотни споркар разгоняется всего за три секунды.
Четвертая строчка отведена авто McLaren Senna GTR с двигателем на 825 «лошадей». Новинка выйдет на рынок лимитированным тиражом в 75 моделей. На пятом и последнем месте находится Rimac C_Two с четырьмя электромоторами под капотом. Суммарная мощность силовой установки составляет 1914 лошадиных сил, а приобрести данный автомобиль смогут только 150 автолюбителей, так как именно это количество моделей планируется выпустить на рынок к 2020 году.
Автор: Татьяна Свиридова