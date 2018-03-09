Предвестник нового пикапа Fiat дебютирует осенью 2018 года
Осенью 2018 года должен состояться официальный дебют предвестника нового пикапа от итальянского концерна FCA. Как ожидается, выпускать модель будут под брендом Fiat, а впервые о ней заговорили летом 2017 года.
По данным инсайдеров, новинка от Fiat прежде всего ориентирована на рынок Южной Америки. Официальное название пикапа не называется, но пока он известен под кодовым именем X1P. Прототип авто могут презентовать широким массам в рамках автошоу в Сан-Паулу, которое откроет свои двери уже в ноябре 2018 года. Впрочем, поступления модели в продажи не стоит ожидать раньше следующего года.
Построят пикап на базе Fiat Mobi, а его производство могут наладить на заводе концерна, размещенном в Бразилии. Именно указанная страна окажется в итоге первой, где пикап поступит в дилерские центры. Ожидается, что оснастят новинку мотором Firefly объемом 1.3 литра, а его мощность составит 101 лошадиную силу. Помимо бензиновой версии, возможен вариант на этаноле, и в этом случае мощность возрастет до 109 “лошадей”. Также допускается наличие 1-литрового “движка”, генерирующего не более 77 “лошадок”.
По данным инсайдеров, новинка от Fiat прежде всего ориентирована на рынок Южной Америки. Официальное название пикапа не называется, но пока он известен под кодовым именем X1P. Прототип авто могут презентовать широким массам в рамках автошоу в Сан-Паулу, которое откроет свои двери уже в ноябре 2018 года. Впрочем, поступления модели в продажи не стоит ожидать раньше следующего года.
Построят пикап на базе Fiat Mobi, а его производство могут наладить на заводе концерна, размещенном в Бразилии. Именно указанная страна окажется в итоге первой, где пикап поступит в дилерские центры. Ожидается, что оснастят новинку мотором Firefly объемом 1.3 литра, а его мощность составит 101 лошадиную силу. Помимо бензиновой версии, возможен вариант на этаноле, и в этом случае мощность возрастет до 109 “лошадей”. Также допускается наличие 1-литрового “движка”, генерирующего не более 77 “лошадок”.
Автор: Марина Вебер