Меган Фокс взволновала поклонников пикантными фото в нижнем белье
Голливудская актриса Меган Фокс взволновала своих фанатов пикантными кадрами, где она позирует в нижнем белье. Снимки с новой фотосессии звезды накануне появились в соцсетях.
Меган Фокс в последнее время относительно редко появляется на всевозможных светских мероприятиях и на время отложила масштабные проекты, посвятив себя материнству. Однако накануне знаменитость поучаствовала в фотосессии, кадры из которой появились в интернете. На обнародованных фото актриса позирует перед камерой в кружевном нижнем белье светлого цвета, выставляя напоказ все достоинства своей фигуры. Несмотря на то, что она является многодетной матерью, звезда всячески старается поддерживать себя в форме.
Пользователи Сети оказались покорены внешностью кумира, отмечая, что Меган Фокс по-прежнему выглядит потрясающе. Немало комплиментов посыпалось и в адрес выдающихся форм голливудской актрисы.
Ранее, как информировали общественность “Актуальные новости”, Меган Фокс решила откровенно рассказать всю суровую правду о Голливуде.
Меган Фокс в последнее время относительно редко появляется на всевозможных светских мероприятиях и на время отложила масштабные проекты, посвятив себя материнству. Однако накануне знаменитость поучаствовала в фотосессии, кадры из которой появились в интернете. На обнародованных фото актриса позирует перед камерой в кружевном нижнем белье светлого цвета, выставляя напоказ все достоинства своей фигуры. Несмотря на то, что она является многодетной матерью, звезда всячески старается поддерживать себя в форме.
Пользователи Сети оказались покорены внешностью кумира, отмечая, что Меган Фокс по-прежнему выглядит потрясающе. Немало комплиментов посыпалось и в адрес выдающихся форм голливудской актрисы.
Ранее, как информировали общественность “Актуальные новости”, Меган Фокс решила откровенно рассказать всю суровую правду о Голливуде.
Автор: Марина Вебер