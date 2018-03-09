Маша Малиновская рассказала об изуродовавшей ее тело пластике
Модель Маша Малиновская рассказала интересные подробности из личной жизни в программе "Секрет на миллион". Также она затронула тему неудачно проведенной пластики в области груди, изуродовавшей ее тело.
В передаче звезда поведала о многих проблемах из прошлого. У нее плохие отношения с родственниками, она пережила развод родителей, страшную смерть бабушки. Певица обвинила отца в неумении воспитывать детей, но вспомнила о его любвиобильности. Был период, когда Маша Малиновская не могла долго найти работу, а ей нужно было растить сына Мирона. Также в ее жизни часто попадались бедные мужчины, от которых она уходила в том, в чем и приходила.
Малиновская - любительница модернизировать свое тело. Далее в программе пошел разговор про эту тему. Однажды звезде нанесли много травм неумелые пластические хирурги. Она делала операцию на груди, в итоге вышло так, что соски смотрели в разные стороны. На серию последующих операций актриса выложила 200 тысяч рублей. Пришлось долгое время терпеть сильную боль и находиться в обездвиженном состоянии.
В передаче звезда поведала о многих проблемах из прошлого. У нее плохие отношения с родственниками, она пережила развод родителей, страшную смерть бабушки. Певица обвинила отца в неумении воспитывать детей, но вспомнила о его любвиобильности. Был период, когда Маша Малиновская не могла долго найти работу, а ей нужно было растить сына Мирона. Также в ее жизни часто попадались бедные мужчины, от которых она уходила в том, в чем и приходила.
Малиновская - любительница модернизировать свое тело. Далее в программе пошел разговор про эту тему. Однажды звезде нанесли много травм неумелые пластические хирурги. Она делала операцию на груди, в итоге вышло так, что соски смотрели в разные стороны. На серию последующих операций актриса выложила 200 тысяч рублей. Пришлось долгое время терпеть сильную боль и находиться в обездвиженном состоянии.
Автор: Северов Андрей