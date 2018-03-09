Водитель в Крыму протаранил группу велосипедистов
На территории Крыма водитель легковушки протаранил группу велосипедистов. Вышеуказанный инцидент удалось зафиксировать на видео, размещенное на просторах YouTube.
Видеоролик был опубликован 8 марта, а произошел инцидент в Алуште. Легковушка остановилась на проезжей части, собираясь войти в поворот и пропуская движущиеся по встречной полосе авто. Сразу за транспортом ехала группа велосипедистов, состоявшая из четырех человек. Однако водителя это не остановило, и при вхождении в поворот он буквально снес двух спортсменов. Один из них отлетел в сторону, а второй вместе с велосипедом перелетел через машину.
Водитель в итоге остановил авто и вышел наружу, также на помощь подоспели прохожие, поскольку один из велосипедистов продолжал сидеть на асфальте. Предварительно, серьезных травм никто из пострадавших граждан не получил, отделавшись несколькими ушибами и ссадинами. Чем завершилось данное происшествие, в настоящее время остается неизвестным, в МВД Алушты аварию не комментировали.
Видеоролик был опубликован 8 марта, а произошел инцидент в Алуште. Легковушка остановилась на проезжей части, собираясь войти в поворот и пропуская движущиеся по встречной полосе авто. Сразу за транспортом ехала группа велосипедистов, состоявшая из четырех человек. Однако водителя это не остановило, и при вхождении в поворот он буквально снес двух спортсменов. Один из них отлетел в сторону, а второй вместе с велосипедом перелетел через машину.
Водитель в итоге остановил авто и вышел наружу, также на помощь подоспели прохожие, поскольку один из велосипедистов продолжал сидеть на асфальте. Предварительно, серьезных травм никто из пострадавших граждан не получил, отделавшись несколькими ушибами и ссадинами. Чем завершилось данное происшествие, в настоящее время остается неизвестным, в МВД Алушты аварию не комментировали.
Автор: Марина Вебер