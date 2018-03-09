Французский футболист-юниор найден мертвым в своем доме
Французский футболист-юниор Тома Родригес сегодня, 9 марта найден мертвым в своем доме. Данная информация опубликована на официальном портале клуба «Тур».
Тома Родригес пришел в «Тур» из клуба «Плато». Футболист впервые сыграл в новой команде юниоров в минувшем сезоне.
Смерть 18-летнего футболиста стала неожиданностью для его коллег, руководителей и тернеров. Предполагается, что юноша умер во сне. В связи с трагедией матчи низших лиг в стране отменены, а встречи в грядущем туре будут начинаться с минуты молчания.
Тома Родригес пришел в «Тур» из клуба «Плато». Футболист впервые сыграл в новой команде юниоров в минувшем сезоне.
Смерть 18-летнего футболиста стала неожиданностью для его коллег, руководителей и тернеров. Предполагается, что юноша умер во сне. В связи с трагедией матчи низших лиг в стране отменены, а встречи в грядущем туре будут начинаться с минуты молчания.
Автор: Татьяна Свиридова