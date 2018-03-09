Ученые назвали генетические причины бессонницы
Ученые в ходе исследований установили, что гены могут воздействовать на развитие у человека бессонницы. Соответствующая работа проводилась специалистами из Калифорнийского университета в США.
В рамках масштабного исследования научные работники успели изучить образцы ДНК свыше 33 тысяч военнослужащих США. Кроме того, их разделили на группы, имеющие европейское, латиноамериканское, а также африканское происхождение. В итоге оказалось, что имеется генетическая связь нарушений сна и ряда других недугов, среди которых диабет второго типа. У европейцев, к примеру, наиболее очевидно наблюдалась связь между бессонницей и депрессивным расстройством.
Генетическая корреляция между вышеупомянутыми проблемами, считают исследователи, указывает на наличие общей генетической предрасположенности индивида к данным наиболее часто встречающимся вместе заболеваниям.
Ранее, как информировали общественность “Актуальные новости”, медикам удалось назвать достаточно неожиданную причину бессонницы.
В рамках масштабного исследования научные работники успели изучить образцы ДНК свыше 33 тысяч военнослужащих США. Кроме того, их разделили на группы, имеющие европейское, латиноамериканское, а также африканское происхождение. В итоге оказалось, что имеется генетическая связь нарушений сна и ряда других недугов, среди которых диабет второго типа. У европейцев, к примеру, наиболее очевидно наблюдалась связь между бессонницей и депрессивным расстройством.
Генетическая корреляция между вышеупомянутыми проблемами, считают исследователи, указывает на наличие общей генетической предрасположенности индивида к данным наиболее часто встречающимся вместе заболеваниям.
Ранее, как информировали общественность “Актуальные новости”, медикам удалось назвать достаточно неожиданную причину бессонницы.
Автор: Марина Вебер