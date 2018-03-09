В Уфе под мостом обнаружена травмированная девушка
В Уфе на улице Тоннельной под так званным Комаровским мостом прохожие обнаружили травмированную девушку в бессознательном состоянии. На место инцидента были вызваны медики, которые госпитализировали пострадавшую.
Информация об инциденте получила широкое распространение в Сети. Очевидцы сообщают, что девушка 8 марта в обеденное время была обнаружена лежавшей под путепроводом, поэтому на место была вызвана бригада скорой помощи и полиция. По прибытии девушка была осмотрена и доставлена в горбольницу.
Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия. Также остается неизвестной информация о состоянии девушки, которой, как выяснилось, 25 лет. В следственном комитете Башкирии сообщили о проведении доследственной проверки.
Информация об инциденте получила широкое распространение в Сети. Очевидцы сообщают, что девушка 8 марта в обеденное время была обнаружена лежавшей под путепроводом, поэтому на место была вызвана бригада скорой помощи и полиция. По прибытии девушка была осмотрена и доставлена в горбольницу.
Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия. Также остается неизвестной информация о состоянии девушки, которой, как выяснилось, 25 лет. В следственном комитете Башкирии сообщили о проведении доследственной проверки.
Автор: Татьяна Свиридова