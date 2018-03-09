Супругу Сергея Шнурова спутали с Ольгой Бузовой
Некоторые поклонники Сергея Шнурова спутали его супругу Матильду с Ольгой Бузовой. Разглядеть в жене солиста “Ленинграда” ведущую “Дома-2” удалось на одном из новых фото артиста.
Накануне Сергей Шнуров в компании жены посетил премьеру кинокартины “Я худею”, а затем в своем микроблоге поделился с поклонниками впечатлениями от просмотра. “Редко после кино с моим участием бывает не стыдно, но это именно тот случай”, — подписал пост артист. На фото он позирует в компании своей супруги, при этом влюбленные приобнимают друг друга со спины.
Несмотря на то, что Шнуров давно состоит в браке, некоторые фолловеры в комментариях решили, что на снимке с музыкантом Ольга Бузова. Многие поразились тому, что фронтмен “Ленинграда” решил закрутить роман с ведущей “Дома-2”. Впрочем, другие фолловеры тут же узнали в девушке на фото Матильду Шнурову, отметив, что с каждым годом она становится все краше. Пост успел собрать в Instagram более 131 тысячи отметок “Мне нравится” и сотни отзывов.
Накануне Сергей Шнуров в компании жены посетил премьеру кинокартины “Я худею”, а затем в своем микроблоге поделился с поклонниками впечатлениями от просмотра. “Редко после кино с моим участием бывает не стыдно, но это именно тот случай”, — подписал пост артист. На фото он позирует в компании своей супруги, при этом влюбленные приобнимают друг друга со спины.
Несмотря на то, что Шнуров давно состоит в браке, некоторые фолловеры в комментариях решили, что на снимке с музыкантом Ольга Бузова. Многие поразились тому, что фронтмен “Ленинграда” решил закрутить роман с ведущей “Дома-2”. Впрочем, другие фолловеры тут же узнали в девушке на фото Матильду Шнурову, отметив, что с каждым годом она становится все краше. Пост успел собрать в Instagram более 131 тысячи отметок “Мне нравится” и сотни отзывов.
Автор: Марина Вебер