В Воронеже в ДТП от столкновения автомобиля с пешеходами спас светофор
В Воронеже водитель не справился с управлением на перекрестке и чуть не врезался в пешеходов. От ехавшего на большой скорости автомобиля их спас вставший на его пути светофор. Благодаря везению никто в ДТП не пострадал.
Происшествие случилось 8 марта на одном из перекрестков города, где сходятся улицы Перевёрткина и Минская. На кадрах превышающий допустимую скорость автомобиль боком врезается в основание светофора. За спасительной конструкцией находилось много пешеходов, которых снесла с ног лавина снега, вызванная столкновением.
Упавшим людям помогали подняться проходившие мимо жители города. В пресс-службе местного ГИБДД сообщили, что данное ДТП не было зарегистрировано, скорее всего, из-за отсутствия пострадавших.
Происшествие случилось 8 марта на одном из перекрестков города, где сходятся улицы Перевёрткина и Минская. На кадрах превышающий допустимую скорость автомобиль боком врезается в основание светофора. За спасительной конструкцией находилось много пешеходов, которых снесла с ног лавина снега, вызванная столкновением.
Упавшим людям помогали подняться проходившие мимо жители города. В пресс-службе местного ГИБДД сообщили, что данное ДТП не было зарегистрировано, скорее всего, из-за отсутствия пострадавших.
Автор: Северов Андрей