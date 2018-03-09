Marvel может выпустить продолжение “Черной Пантеры”
Размещенная в США студия Marvel задумалась над тем, чтобы выпустить продолжение “Черной Пантеры”. Эксперты связывают это с тем, что премьера данной супергеройской ленты оказалась коммерчески успешной.
Показ “Черной Пантеры” в кинотеатрах прошел совсем недавно, а в Marvel уже задумались над тем, чтобы заняться второй частью супергеройской картины. На проекте продюсерам ленты удалось выручить порядка 930 млн долларов, что безусловно можно назвать успехом. Некоторые инсайдеры считают, что продолжения боевика стоит ждать наверняка, однако сценарий ко второй части пока не готов. У Marvel имеются определенные идеи относительно сиквела, но точно неизвестно, куда зрителя заведет сюжет новой истории о “Черной Пантере”. О дате премьеры продолжения пока говорить рано.
В российский прокат фильм поступил в конце февраля этого года, оказавшись впоследствии наиболее кассовым по итогам первого уик-энда. Всего за несколько дней, как сообщали “Актуальные новости” ранее, картина собрала 314 млн рублей.
Показ “Черной Пантеры” в кинотеатрах прошел совсем недавно, а в Marvel уже задумались над тем, чтобы заняться второй частью супергеройской картины. На проекте продюсерам ленты удалось выручить порядка 930 млн долларов, что безусловно можно назвать успехом. Некоторые инсайдеры считают, что продолжения боевика стоит ждать наверняка, однако сценарий ко второй части пока не готов. У Marvel имеются определенные идеи относительно сиквела, но точно неизвестно, куда зрителя заведет сюжет новой истории о “Черной Пантере”. О дате премьеры продолжения пока говорить рано.
В российский прокат фильм поступил в конце февраля этого года, оказавшись впоследствии наиболее кассовым по итогам первого уик-энда. Всего за несколько дней, как сообщали “Актуальные новости” ранее, картина собрала 314 млн рублей.
Автор: Марина Вебер