Ученые: Частый секс у мужчин негативно отражается на потенции
Украинские ученые во главе с урологом Игорем Чернокульским заявили, что частый секс у мужчин негативно отражается на потенции. Эксперт уверен, что многократные оргазмы заставляют организм испытывать стресс, который является первопричиной расстройства мужского здоровья.
Игорь Чернокульский рассказал, что на потенцию влияет множество факторов, среди которых вредные привычки, малоподвижный образ жизни и стресс. Последний имеет самое большое значение, так как способен уничтожить мужское здоровье безвозвратно.
По словам эксперта-уролога, частые оргазмы также приводят к стрессовому состоянию организма, поэтому могут в будущем отразиться на потенции. Слишком частые половые акты оказывают колоссальное негативное влияние на весь организм. Ученый рекомендует соблюдать в данном вопросе меру, а 2-3 занятия сексом в неделю будет вполне достаточно для сохранения мужского здоровья.
Игорь Чернокульский рассказал, что на потенцию влияет множество факторов, среди которых вредные привычки, малоподвижный образ жизни и стресс. Последний имеет самое большое значение, так как способен уничтожить мужское здоровье безвозвратно.
По словам эксперта-уролога, частые оргазмы также приводят к стрессовому состоянию организма, поэтому могут в будущем отразиться на потенции. Слишком частые половые акты оказывают колоссальное негативное влияние на весь организм. Ученый рекомендует соблюдать в данном вопросе меру, а 2-3 занятия сексом в неделю будет вполне достаточно для сохранения мужского здоровья.
Автор: Татьяна Свиридова