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"Дом-2": Александра Черно показала постельный снимок
Александра Черно показала фанатам постельный снимок с Иосифом Оганесяном. Соответствующий пост участница скандального проекта "Дом-2" разместила в микроблоге Instagram.

"Дом-2": Александра Черно показала постельный снимок


На фото Черно запечатлена в постели с возлюбленным. Парочка, укрывшись белоснежной простыней, смотрит с улыбкой в камеру. В комментарии к посту теледива написала: "За то, что верны мы птицам весны, они и зимой нам слышны, любимый мой".

За несколько часов снимок набрал более 4500 тыс. отметок "Мне нравится". В комментариях пользователи предположили, что кадр сделан сразу после секса. На это указывают довольные лица жителей периметра. Если одни порадовались за пару, другие высказали недовольство столь откровенной публикацией.

Ранее Черно за деньги отказалась от секса.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 08:11
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