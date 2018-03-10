В Саратовской области девушка зарезала убийцу мужа на глазах у полицейских
21 февраля в Энгельсе (Саратовская область) 27-летняя девушка при полицейских зарезала 18-летнего убийцу своего мужа. Подозреваемую задержали 8 марта.
Как сообщают местные СМИ, молодой человек проходил по уголовному делу, открытому по статье "Убийство", в качестве подозреваемого. Во время запланированных следственных мероприятий вдова набросилась на юношу и нанесла ему несколько ножевых ударов, от которых он впоследствии скончался. На момент происшествия полицейские уже доказали вину злоумышленника. По факту убийства заведено уголовное дело.
Ранее в Энгельсе пенсионерка жила с трупом своего мужа в течение двух месяцев.
Как сообщают местные СМИ, молодой человек проходил по уголовному делу, открытому по статье "Убийство", в качестве подозреваемого. Во время запланированных следственных мероприятий вдова набросилась на юношу и нанесла ему несколько ножевых ударов, от которых он впоследствии скончался. На момент происшествия полицейские уже доказали вину злоумышленника. По факту убийства заведено уголовное дело.
Ранее в Энгельсе пенсионерка жила с трупом своего мужа в течение двух месяцев.
Автор: Джанабилова Татьяна П