Toyota выпустила на рынок Аргентины роскошную версию внедорожника Fortuner
На авторынке Аргентины стартовали продажи особой серии Fortuner, разработанной японской компанией Toyota. Роскошный вариант внедорожника в южноамериканской стране получил название SW4 Diamond.
Автомобиль оснастили 2,8-литровым турбодизелем на 177 л. с., работающим в связке с 6-диапазонной АКПП. Новая модель Fortuner, отличающаяся от предыдущей модификации наличием шильдика SW4 на радиаторной решетке, имеет исключительно передний привод. Кроме того, роскошная версия внедорожника от Toyota получила эксклюзивные 18-дюймовые колеса.
Салон вышедшей на рынки Аргентины машины SW4 Diamond разработчики оформили элементами «под медь» и сидениями с кожаной отделкой. Интерьер модели дополнили премиальным аудиокомплексом JBL с 10-ю динамиками и мощнейшим сабвуфером.
Аргентинские автолюбители смогут приобрести роскошный вариант Toyota Fortuner по цене, стартующей от отметки 1300000 песо. Данная сумма равняется 3468000 рублей.
Автомобиль оснастили 2,8-литровым турбодизелем на 177 л. с., работающим в связке с 6-диапазонной АКПП. Новая модель Fortuner, отличающаяся от предыдущей модификации наличием шильдика SW4 на радиаторной решетке, имеет исключительно передний привод. Кроме того, роскошная версия внедорожника от Toyota получила эксклюзивные 18-дюймовые колеса.
Салон вышедшей на рынки Аргентины машины SW4 Diamond разработчики оформили элементами «под медь» и сидениями с кожаной отделкой. Интерьер модели дополнили премиальным аудиокомплексом JBL с 10-ю динамиками и мощнейшим сабвуфером.
Аргентинские автолюбители смогут приобрести роскошный вариант Toyota Fortuner по цене, стартующей от отметки 1300000 песо. Данная сумма равняется 3468000 рублей.
Автор: Ева Вит