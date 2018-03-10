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Создатель голосового помощника Siri разочаровался в Apple
Разработчик голосового помощника Siri выразил разочарование компанией Apple. Продукт был приобретен у SRI International, а один из создателей искусственного интеллекта для смартфона Норман Винарски назвал текущую версию ассистента «глупой».

Создатель голосового помощника Siri разочаровался в Apple


Он отметил, что корпорация из Купертино ничего не сделала для дальнейшего улучшения Siri за 5 лет с момента приобретения. Когда Норман Винарски при участии других разработчиков создавал голосового помощника, он намеревался применять его исключительно в 2-х областях: развлечениях и путешествиях. Когда данный проект был приобретен Apple, разработчики посчитали решение создать программу универсальной направленности хорошей, невзирая на ряд предупреждений создателей Siri о том, что это не даст качественного результата.

Разработчик уверяет, что в первое время данный планировалось применять только заявленных 2-х целей, а затем постепенно интегрировать в него поддержку для ряда новых сфер использования. При этом компания Apple посчитала создание приобретенного ею голосового помощника готовым к выполнению всех задач сразу. Норман Винарски подчеркивает отсутствие улучшений в Siri за последние годы. Разработчики Apple научили её исполнять новые действий, но ни одна из прежних проблем разрешена не была.

Во время общения с журналистами разработчик выразил сильное разочарование в Apple, неспособной привести Siri к нужному виду, невзирая на все свои ресурсы. Компания из Купертино ежегодно добавляет в помощника небольшие новшества для привлечения внимания потребителей, но никаких действительных подвижек в сторону улучшения программного продукта не происходит.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 08:47
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