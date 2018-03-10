Ученые: Переход на летнее время плохо влияет на здоровье
Ученые из Университета штата Орегон доказали, что переход на летнее время плохо влияет на здоровье. Потерянные часы сна на 5% увеличивают число сердечных приступов, производственных травм и заставляют судей назначать более длительные тюремные заключения.
Профессор Дэвид Вагнер, проводивший исследование, обнаружил связь серьезных происшествий с переходом на летнее время, например, гибель семи человек во время падения челнока Challenger, четырех человек при сходе поезда с рельсов, расплавление атомной электростанции в Пенсильвании. В каждом случае именно недосып был причиной трагедии.
Фактически, более трети взрослых американцев спят меньше положенных семь часов в сутки, а две трети американских подростков спят меньше, чем рекомендованные восемь часов. Даже граждане, не страдающие бессонницей, при переводе стрелок часов сталкиваются с проблемами.
«Я с коллегами изучаю циркадное смещение, вызванное переходом на летнее время, и его влияние на социальную среду. Мы можем перевести настенные часы, но внутренние продолжат работать в привычном режиме, мешая нам адаптироваться к новому графику сна», - рассказал ученый.
Во время эксперимента исследователи позволили одной группе добровольцев выспаться, а вторую разбудили на час раньше. На следующий день участники прошли тесты, показавшие, что недосып ухудшил способность человека воспринимать реальность.
Ранее ученые доказали, что переход на летнее время может спасти коал.
Профессор Дэвид Вагнер, проводивший исследование, обнаружил связь серьезных происшествий с переходом на летнее время, например, гибель семи человек во время падения челнока Challenger, четырех человек при сходе поезда с рельсов, расплавление атомной электростанции в Пенсильвании. В каждом случае именно недосып был причиной трагедии.
Фактически, более трети взрослых американцев спят меньше положенных семь часов в сутки, а две трети американских подростков спят меньше, чем рекомендованные восемь часов. Даже граждане, не страдающие бессонницей, при переводе стрелок часов сталкиваются с проблемами.
«Я с коллегами изучаю циркадное смещение, вызванное переходом на летнее время, и его влияние на социальную среду. Мы можем перевести настенные часы, но внутренние продолжат работать в привычном режиме, мешая нам адаптироваться к новому графику сна», - рассказал ученый.
Во время эксперимента исследователи позволили одной группе добровольцев выспаться, а вторую разбудили на час раньше. На следующий день участники прошли тесты, показавшие, что недосып ухудшил способность человека воспринимать реальность.
Ранее ученые доказали, что переход на летнее время может спасти коал.
Автор: Джанабилова Татьяна П