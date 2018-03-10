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Mazda CX-5 возглавил ТОП-3 лучших подержанных кроссоверов за 1 млн рублей
Автомобиль Mazda CX-5 возглавил ТОП-3 лучших подержанных кроссоверов, которые в России можно купить за 1 млн рублей. Сведения со ссылкой на экспертов появились в тематическом издании.

Mazda CX-5 возглавил ТОП-3 лучших подержанных кроссоверов за 1 млн рублей


За 1 млн рублей автолюбители могут приобрести Mazda CX-5, сошедший с конвейера в 2011-2013 годы. Транспортное средство отличает богатая комплектация, хорошая управляемость, производительный и качественный мотор. "Подливает каплю дегтя" популярность у угонщиков и дорогое обслуживание.

Японский кроссовер Honda CR-V 2011 года расположился на второй строчке рейтинга. Под капотом модели стоит качественный агрегат объемом на 2 или 2,4 литра. Среди минусов эксперты отметили устаревший дизайн и плохое лакокрасочное покрытие.

Замыкают тройку лидеров клоны Kia Sportage и Hyundai ix35. За обозначенную сумму можно стать обладателем кроссоверов, выпущенных в период с 2011 по 2014 года. Модели не востребованы из-за неудачного мотора Mitsubishi G4KD или 4B11 и отделки. Среди плюсов значится надежность, ликвидность, бюджетное обслуживание.

Ранее Mazda CX-5 стал популярнее Mazda CX-4.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 08:56
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