Mazda CX-5 возглавил ТОП-3 лучших подержанных кроссоверов за 1 млн рублей
Автомобиль Mazda CX-5 возглавил ТОП-3 лучших подержанных кроссоверов, которые в России можно купить за 1 млн рублей. Сведения со ссылкой на экспертов появились в тематическом издании.
За 1 млн рублей автолюбители могут приобрести Mazda CX-5, сошедший с конвейера в 2011-2013 годы. Транспортное средство отличает богатая комплектация, хорошая управляемость, производительный и качественный мотор. "Подливает каплю дегтя" популярность у угонщиков и дорогое обслуживание.
Японский кроссовер Honda CR-V 2011 года расположился на второй строчке рейтинга. Под капотом модели стоит качественный агрегат объемом на 2 или 2,4 литра. Среди минусов эксперты отметили устаревший дизайн и плохое лакокрасочное покрытие.
Замыкают тройку лидеров клоны Kia Sportage и Hyundai ix35. За обозначенную сумму можно стать обладателем кроссоверов, выпущенных в период с 2011 по 2014 года. Модели не востребованы из-за неудачного мотора Mitsubishi G4KD или 4B11 и отделки. Среди плюсов значится надежность, ликвидность, бюджетное обслуживание.
Ранее Mazda CX-5 стал популярнее Mazda CX-4.
За 1 млн рублей автолюбители могут приобрести Mazda CX-5, сошедший с конвейера в 2011-2013 годы. Транспортное средство отличает богатая комплектация, хорошая управляемость, производительный и качественный мотор. "Подливает каплю дегтя" популярность у угонщиков и дорогое обслуживание.
Японский кроссовер Honda CR-V 2011 года расположился на второй строчке рейтинга. Под капотом модели стоит качественный агрегат объемом на 2 или 2,4 литра. Среди минусов эксперты отметили устаревший дизайн и плохое лакокрасочное покрытие.
Замыкают тройку лидеров клоны Kia Sportage и Hyundai ix35. За обозначенную сумму можно стать обладателем кроссоверов, выпущенных в период с 2011 по 2014 года. Модели не востребованы из-за неудачного мотора Mitsubishi G4KD или 4B11 и отделки. Среди плюсов значится надежность, ликвидность, бюджетное обслуживание.
Ранее Mazda CX-5 стал популярнее Mazda CX-4.
Автор: Джанабилова Татьяна П