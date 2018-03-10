Компания Nissan запатентовала название для нового пикапа Navara
Компания Nissan получила патент на название для нового пикапа Navara. Обновленная модель будет иметь улучшенные характеристики двигателя и ходовой, рассчитанных на более экстремальные дорожные условия.
Nissan Navara Off-Roader, по заявлению разработчиков, должен составить конкуренцию американскому вездеходу Ford Ranger Raptor. Некоторые прогнозируют завоевание лидерских позиций в сегменте на долгие годы. Ранее же выпускаемые внедорожники от Nissan не всегда отличались проходимостью и специальными опциями, также была слабая защита агрегатов и узлов снизу при плохой плавности хода. Все минусы и недочеты улучшат и исправят в обновленной версии пикапа, особенно ожидается установка более мощного двигателя с турбонаддувом. Мотор планируется 2.5 или 3.0-литровый с мощностью 170 и 210 лошадиных сил соответственно, с шестиступенчатой механической коробкой передач или семиступенчатым автоматом. Интерьер не будет сильно отличаться от новых моделей Nissan, производитель предложит комфортный и мультифункциональный просторный салон.
Дата презентации нового пикапа прогнозируется осенью 2018 года, а предполагаемая стоимость будет начинаться от 55 тысяч долларов.
Nissan Navara Off-Roader, по заявлению разработчиков, должен составить конкуренцию американскому вездеходу Ford Ranger Raptor. Некоторые прогнозируют завоевание лидерских позиций в сегменте на долгие годы. Ранее же выпускаемые внедорожники от Nissan не всегда отличались проходимостью и специальными опциями, также была слабая защита агрегатов и узлов снизу при плохой плавности хода. Все минусы и недочеты улучшат и исправят в обновленной версии пикапа, особенно ожидается установка более мощного двигателя с турбонаддувом. Мотор планируется 2.5 или 3.0-литровый с мощностью 170 и 210 лошадиных сил соответственно, с шестиступенчатой механической коробкой передач или семиступенчатым автоматом. Интерьер не будет сильно отличаться от новых моделей Nissan, производитель предложит комфортный и мультифункциональный просторный салон.
Дата презентации нового пикапа прогнозируется осенью 2018 года, а предполагаемая стоимость будет начинаться от 55 тысяч долларов.
Автор: Тригуб Сергей