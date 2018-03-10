В Сети разместили видео танца муравьёв вокруг iPhone под стандартный рингтон
Пользователь Reddit опубликовал в Сети видео с танцем муравьев вокруг iPhone. Насекомые начинают водить хоровод со смартфоном в центре под стандартный рингтон.
В мире достаточно много вещей, которые нелегко понять с первого раза. Многие комментаторы в соцсети посчитали факт танца муравьев невероятным и заявили о своём ошеломлении. Стоит отметить, что до начала мелодии муравьи двигаются по земле хаотично, однако после проигрывания рингтона тут же выстраиваются в единый поток.
Насекомые двигаются по кругу в одном направлении, что несколько напоминает танец, однако в действительности им не является. Если провести подобный опыт и приподнять смартфон, муравьи снова возвращаются к хаотичному движению. Это подтверждает факт влияния на них именно вибрации, а не мелодии.
В мире достаточно много вещей, которые нелегко понять с первого раза. Многие комментаторы в соцсети посчитали факт танца муравьев невероятным и заявили о своём ошеломлении. Стоит отметить, что до начала мелодии муравьи двигаются по земле хаотично, однако после проигрывания рингтона тут же выстраиваются в единый поток.
Насекомые двигаются по кругу в одном направлении, что несколько напоминает танец, однако в действительности им не является. Если провести подобный опыт и приподнять смартфон, муравьи снова возвращаются к хаотичному движению. Это подтверждает факт влияния на них именно вибрации, а не мелодии.
Автор: Валерий Антонов