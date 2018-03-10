Лили Рейнхарт обиделась на Cosmopolitan за отфотошопленное тело
Лили Рейнхарт обиделась на журнал Cosmopolitan за отфотошопленное тело. Звезда сериала «Ривердейл», работавшая на одной площадке с Камилой Мендем, заметила, что ее талия на обложке стала меньше, чем в жизни.
«Нам с Камилой пришлось изрядно потрудиться, чтобы комфортно чувствовать себя в этих телах. Порой казалось, что каждый килограмм – это ежедневная битва, сделавшая нас сильными и чертовски красивыми. Оказалось, многим недостаточно наших стараний», - написала Рейнхарт в микроблоге Instagram.
Сотрудники издания Cosmopolitan попытались привести тела актрис к общепринятым стандартам. Рейнхарт уменьшили объемы талии, а ее коллеге – грудной клетки. Проделанная дизайнерами работа могла понравиться звездам, имеющим недостатки, но для знаменитостей, работающих над собой, показалась оскорбительной.
«Нам с Камилой пришлось изрядно потрудиться, чтобы комфортно чувствовать себя в этих телах. Порой казалось, что каждый килограмм – это ежедневная битва, сделавшая нас сильными и чертовски красивыми. Оказалось, многим недостаточно наших стараний», - написала Рейнхарт в микроблоге Instagram.
Сотрудники издания Cosmopolitan попытались привести тела актрис к общепринятым стандартам. Рейнхарт уменьшили объемы талии, а ее коллеге – грудной клетки. Проделанная дизайнерами работа могла понравиться звездам, имеющим недостатки, но для знаменитостей, работающих над собой, показалась оскорбительной.
Автор: Джанабилова Татьяна П