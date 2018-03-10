Пользователи подозревают Ксению Бородину в третьей беременности
Известная телеведущая Ксения Бородина 8 марта отпраздновала свой 35-й день рождения в Милане в кругу друзей и супруга. Элегантное белое платье, выбранное для вечеринки, подчеркнуло немного округлившийся живот знаменитости, что стало поводом для обсуждений в Сети ее третьей беременности.
Ксения Бородина и ее супруг Курбан Омаров воспитывают двух дочерей – Марию, родившуюся в первом браке телеведущей, и Тею, появившуюся на свет вскоре после свадьбы пары. После появление в Instagram-микроблоге телезвезды фотографий с празднования 35-го дня рождения пользователи заподозрили, что в семействе телеведущей грядет пополнение.
Знаменитость оставила без внимания комментарии подписчиков по поводу ее третьей беременности, но рассказала, как отметила день рождения, совпавший с Международным женским днем. Утром муж подарил ей дорогие часы и браслет, а также трогательно признался ей в любви. В компании подруг Бородина прогулялась по бутикам Милана, а вечером устроила грандиозное мероприятие в честь своего 35-летия, появившись в белом платье-футляре с открытыми плечами. Образ именинница дополнила черными туфлями на шпильке, широким поясом и клатчем, не забыв примерить подарки супруга.
Ксения Бородина и ее супруг Курбан Омаров воспитывают двух дочерей – Марию, родившуюся в первом браке телеведущей, и Тею, появившуюся на свет вскоре после свадьбы пары. После появление в Instagram-микроблоге телезвезды фотографий с празднования 35-го дня рождения пользователи заподозрили, что в семействе телеведущей грядет пополнение.
Знаменитость оставила без внимания комментарии подписчиков по поводу ее третьей беременности, но рассказала, как отметила день рождения, совпавший с Международным женским днем. Утром муж подарил ей дорогие часы и браслет, а также трогательно признался ей в любви. В компании подруг Бородина прогулялась по бутикам Милана, а вечером устроила грандиозное мероприятие в честь своего 35-летия, появившись в белом платье-футляре с открытыми плечами. Образ именинница дополнила черными туфлями на шпильке, широким поясом и клатчем, не забыв примерить подарки супруга.
Автор: Ева Вит