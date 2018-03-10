В Иркутской области иномарка лоб в лоб столкнулась с машиной скорой помощи
9 марта, около 15:00, в Иркутской области автомобиль марки Honda Accord лоб в лоб столкнулся со спешащей на вызов машиной скорой помощи. Сведения о ДТП, случившемся около деревни Никольск Киренского района, предоставили сотрудники ГУ МВД.
Сообщается, 35-летний водитель иномарки по неустановленным причинам выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение со скорой, торопившейся на вызов в деревню Алымовка. Автовладелец и его пассажирка с различными травмами доставлены в медучреждение. Детали инцидента установят сотрудники Госавтоинспекции.
Ранее в Иркутске автомобиль скорой помощи совершил наезд на человека.
Сообщается, 35-летний водитель иномарки по неустановленным причинам выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение со скорой, торопившейся на вызов в деревню Алымовка. Автовладелец и его пассажирка с различными травмами доставлены в медучреждение. Детали инцидента установят сотрудники Госавтоинспекции.
Ранее в Иркутске автомобиль скорой помощи совершил наезд на человека.
Автор: Джанабилова Татьяна П