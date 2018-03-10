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Милонов требует отправить Ефремова на лечение от алкоголизма
Витали Милонов потребовал отправить Михаила Ефремова на спецлечение от алкоголизма. Скандал разгорелся из-за срыва спектакля «Не становись чужим». Зрители подали жалобу, что актёр появился вышел на сцене в нетрезвом виде, а свой текст читал чрезмерно тихо. На просьбу самарцев говорить громче мужчина обматерил присутствующих в зале.

Милонов требует отправить Ефремова на лечение от алкоголизма


«Половина зрителей покинула постановку на первом антракте. Минут через 30 мы тоже ушли. Зрители уже кроссворды разгадывали или сидели в интернете», - цитируют СМИ очевидцев.

Депутат Госдумы сообщил, что готовит письмо в адрес главы Минздрава с требованием принудительной отправки Ефремова на спецлечение. Милонов подчеркнул, что в инциденте не было места творческому эксперименту.

«Человек не способен держать себя в руках. Пьяница, катится вниз и опасен для социума. Страна видит, что талантливый человек не способен справиться с собой, и сделает шаги для помощи ему. Его требуется разместить в лечебнице, где лечатся психи. Санитары о нем позаботься, оставят Галоперидол. Пока нужно просто запретить ему любые публичные выступления, поскольку это противоречит всем нормам гуманизма. Смеяться над больным неэтично», - отметил депутат.

При этом Милонов считает необходимым оштрафовать театр «Современник», поскольку руководству известно о пагубной зависимости артиста, однако его всё равно выпустили на сцену. Причиной штрафа указывается матерная речь в адрес зрителей. Депутат Госдумы отметил необходимость возврата денег посетителям скандального спектакля вместе с извинениями.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 09:47
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