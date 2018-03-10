В Омске мамы с детьми эвакуировались из больницы из-за сгоревших пустышек
10 марта, в 01:30, в Омске мамы с детьми эвакуировались из инфекционной больницы на Кабанова из-за сгоревших пустышек и ужасного запаха резины. Очевидцы рассказали о происшествии в паблике «Аварийный Омск».
Ночью пациенты проснулись от едкого угарного дыма. Медсестры заставили людей разойтись по палатам, но 15 мам не стали рисковать и покинули учреждение. Около 02:35 к зданию больницы подъехали спасатели и пожарные, вызванные женщиной из Тюмени.
«У многих кружилась голова. Мы намочили полотенца, чтобы прикрыть детям лица, и бегали по первому этажу в поисках выхода. Медсестра не стала помогать, сказав, что на втором этаже сгорели две соски и нечего сеять панику», - рассказали пациентки.
В пресс-службе МЧС информацию подтвердили. Пожара в здании не было, но из-за едкого дыма пришлось тщательно проветрить помещения. Детали инцидента выясняют специалисты.
Ранее в Омске из горящего дома спасли мать с двумя малышами.
Ночью пациенты проснулись от едкого угарного дыма. Медсестры заставили людей разойтись по палатам, но 15 мам не стали рисковать и покинули учреждение. Около 02:35 к зданию больницы подъехали спасатели и пожарные, вызванные женщиной из Тюмени.
«У многих кружилась голова. Мы намочили полотенца, чтобы прикрыть детям лица, и бегали по первому этажу в поисках выхода. Медсестра не стала помогать, сказав, что на втором этаже сгорели две соски и нечего сеять панику», - рассказали пациентки.
В пресс-службе МЧС информацию подтвердили. Пожара в здании не было, но из-за едкого дыма пришлось тщательно проветрить помещения. Детали инцидента выясняют специалисты.
Ранее в Омске из горящего дома спасли мать с двумя малышами.
Автор: Джанабилова Татьяна П