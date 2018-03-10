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exclusive / Технологии

Сценарист Mass Effect во второй раз покинул BioWare
Известный сценарист Дрю Карпишин во второй раз покинул компанию BioWare для осуществления своих новых проектов, как и ранее в 2012 году. Такое решение создателю Mass Effect далось нелегко, а многие специалисты прогнозируют его возвращение в будущем для более качественных работ.

Сценарист Mass Effect во второй раз покинул BioWare


Сценарист сообщил об уходе на своем сайте и написал, что скучать не собирается, а в планах написание литературных произведений и желание принять участие в создании научно-фантастического романа. Также он будет продолжать работать со многими игровыми компаниями в качестве фрилансера и советчика. Свой уход он объяснил тем, что BioWare вкладывает в свои проекты душу, а это очень выматывает и забирает много сил. При этом, кроме отсутствия времени, ему не удавалось заниматься сторонними проектами, так как это создавало конфликты с игровыми компаниями. Дрю Карпишин ранее работал над популярными двумя частями игр Mass Effect, а также Star Wars: The Old Republic и Knights of the Old Republic.

По информации экспертов, новое основное место работы у сценариста будет – Fogbank Entertainment, студия организованная FoxNext Games и планирующая создать игру направленную на увлекательный и фантастический сюжет. Также Дрю Карпишин заявил, что не собирается раскрывать и использовать секретную информацию, а также проекты BioWare.

Автор: Тригуб Сергей
Сегодня, 09:39
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