Сценарист Mass Effect во второй раз покинул BioWare

Сценарист сообщил об уходе на своем сайте и написал, что скучать не собирается, а в планах написание литературных произведений и желание принять участие в создании научно-фантастического романа. Также он будет продолжать работать со многими игровыми компаниями в качестве фрилансера и советчика. Свой уход он объяснил тем, что BioWare вкладывает в свои проекты душу, а это очень выматывает и забирает много сил. При этом, кроме отсутствия времени, ему не удавалось заниматься сторонними проектами, так как это создавало конфликты с игровыми компаниями. Дрю Карпишин ранее работал над популярными двумя частями игр Mass Effect, а также Star Wars: The Old Republic и Knights of the Old Republic.По информации экспертов, новое основное место работы у сценариста будет – Fogbank Entertainment, студия организованная FoxNext Games и планирующая создать игру направленную на увлекательный и фантастический сюжет. Также Дрю Карпишин заявил, что не собирается раскрывать и использовать секретную информацию, а также проекты BioWare.