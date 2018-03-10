Органы свиньи-«франкенштейна» смогут пересаживать людям
Японские специалисты разрабатывают уникальный экземпляр свиньи-«франкенштейна». Органы генетически модифицированного животного будут пригодными для пересаживания человеку, передает издание Daily Mail.
Для выведения свиньи-«франкенштейна» ученые используют специальный метод, разработанный благодаря многолетним исследованиям. Он позволяет выращивать подходящие для человека органы в организме животного. Перед операцией у будущего пациента собирают индуцированные стволовые клетки, а затем вводят их в генетически измененные эмбрионы, у которых блокируется развитие собственного внутреннего компонента. Из клеток, изъятых у человека, формируется орган, пригодный для пересадки.
Первые успешные опытные версии команда экспертов из университетов Киото и Мэйдзи планирует продемонстрировать в начале 2019 года. На данном этапе генетики работают над выращиванием прототипа поджелудочной железы, пригодной для ксенотрансплантации, а в будущем приступят к созданию других органов.
Для выведения свиньи-«франкенштейна» ученые используют специальный метод, разработанный благодаря многолетним исследованиям. Он позволяет выращивать подходящие для человека органы в организме животного. Перед операцией у будущего пациента собирают индуцированные стволовые клетки, а затем вводят их в генетически измененные эмбрионы, у которых блокируется развитие собственного внутреннего компонента. Из клеток, изъятых у человека, формируется орган, пригодный для пересадки.
Первые успешные опытные версии команда экспертов из университетов Киото и Мэйдзи планирует продемонстрировать в начале 2019 года. На данном этапе генетики работают над выращиванием прототипа поджелудочной железы, пригодной для ксенотрансплантации, а в будущем приступят к созданию других органов.
Автор: Ева Вит