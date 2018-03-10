Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель прибыли в роддом
Дмитрий Дмитренко прибыл в роддом вместе со своей беременной супругой Ольгой Рапунцель. Сведения о том, с какой целью в настоящее время прибыла звездная пара в перинатальный центр, отсутствуют.
Несколько недель назад Дмитренко и Рапунцель ушли с проекта «Дом-2». Супружеская пара проводит интенсивную подготовку к появлению малыша. Участники телестройки снимают квартиру в Москве и ожидают заветного момента, который, как они сообщают, по срокам должен наступить в конце первого месяца весны.
Поклонники Рапунцель высказывают свои предположения о том, что она может быть выйдет из роддома с долгожданным ребенком, а возможно муж и жена просто посетят доктора и проконсультируются. Однако некоторые пользователи Сети напомнили, что участница «Дом-2» могла прибыть с супругом в перинатальный центр из-за возникших проблем, появление которых обусловлено игнорированием рекомендаций врачей. Ведь все время беременности девушка нервничала, ругалась и кричала.
Напомним, Дмитренко называет Рапунцель «бегемотом».
Несколько недель назад Дмитренко и Рапунцель ушли с проекта «Дом-2». Супружеская пара проводит интенсивную подготовку к появлению малыша. Участники телестройки снимают квартиру в Москве и ожидают заветного момента, который, как они сообщают, по срокам должен наступить в конце первого месяца весны.
Поклонники Рапунцель высказывают свои предположения о том, что она может быть выйдет из роддома с долгожданным ребенком, а возможно муж и жена просто посетят доктора и проконсультируются. Однако некоторые пользователи Сети напомнили, что участница «Дом-2» могла прибыть с супругом в перинатальный центр из-за возникших проблем, появление которых обусловлено игнорированием рекомендаций врачей. Ведь все время беременности девушка нервничала, ругалась и кричала.
Напомним, Дмитренко называет Рапунцель «бегемотом».
Автор: Элана Ал-Лами