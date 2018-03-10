Apple может выложить данные пользователей в Сеть при попытке удалить аккаунт
Все продукты Apple завязаны на учетной записи Apple ID, без которой пользователи iPhone, iPad и Mac не могут скачивать приложения и фильмы. При удалении учетной записи купертиновцы могут выложить все личные данные в Сеть.
Согласно новому законопроекту, принятому два месяца назад в Китае, иностранные компании могут хранить данные пользователей только на территории страны проживание. За сутки до официального переноса баз данных в правительственную компанию Guizhou-Cloud Big Data поступила жалоба на шантаж со стороны Apple.
Гражданин попросил удалить его аккаунт и личные данные. Сначала сотрудник Apple попытался отговорить пользователя, но, когда аргументы закончились, стал пугать, что обнародует его информацию, хранящуюся в сервисе. Разговор с шантажистом был записан и размещен в Сети. В ходе разбирательства удалось установить, что технический специалист уволился из компании месяц назад, но должен был отработать определенный срок.
Ранее Apple создала водонепроницаемый кабель.
Согласно новому законопроекту, принятому два месяца назад в Китае, иностранные компании могут хранить данные пользователей только на территории страны проживание. За сутки до официального переноса баз данных в правительственную компанию Guizhou-Cloud Big Data поступила жалоба на шантаж со стороны Apple.
Гражданин попросил удалить его аккаунт и личные данные. Сначала сотрудник Apple попытался отговорить пользователя, но, когда аргументы закончились, стал пугать, что обнародует его информацию, хранящуюся в сервисе. Разговор с шантажистом был записан и размещен в Сети. В ходе разбирательства удалось установить, что технический специалист уволился из компании месяц назад, но должен был отработать определенный срок.
Ранее Apple создала водонепроницаемый кабель.
Автор: Джанабилова Татьяна П