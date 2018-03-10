В Воронеже горожан поразила своей внешностью брюнетка из МЧС
В Воронеже горожан поразила своей внешностью брюнетка из МЧС Ангелина Клейносова, публикующая фотографии в микроблоге Instagram. Посты девушки активно обсуждаются.
Аккаунт сотрудницы МЧС богат разными фотографиями: в купальнике, верхом, на природе, в форме. Воронежцы восхищены красотой девушки с яркой внешностью и непростой работой. Все снимки неповторимы и подчеркивают индивидуальность брюнетки.
«Спасателям давно пора сделать ее своим лицом и повысить медийность», «Не только в Малибу могут быть красивые спасатели», «Очень яркая девушка», - пишут подписчики.
Аккаунт сотрудницы МЧС богат разными фотографиями: в купальнике, верхом, на природе, в форме. Воронежцы восхищены красотой девушки с яркой внешностью и непростой работой. Все снимки неповторимы и подчеркивают индивидуальность брюнетки.
«Спасателям давно пора сделать ее своим лицом и повысить медийность», «Не только в Малибу могут быть красивые спасатели», «Очень яркая девушка», - пишут подписчики.
Автор: Джанабилова Татьяна П