В “Лаборатории Касперского” рассказали об уязвимости популярных смарт-камер
Специалисты из “Лаборатории Касперского” рассказали об уязвимости популярных смарт-камер производителя Hanwha Techwin. На данный момент хакерские атаки легко осуществляемы за счет получения доступа к “облачным сервисам”.
Смарт-камеры сейчас очень популярны, используются в качестве видеоняни и наблюдения для домов и офисов. Основным принципом работы является передача данных через “облачный сервис”, а не к напрямую подключенным компьютерам, смартфонам или планшетам. Во время исследования специалистами из “Лаборатории Касперского” было обнаружено более 2000 смарт-камер работающих через “облако”. Эксперты назвали главные проблемы, связанные с хакерскими атаками: вывод камеры из строя или подмена изображения, кража личных данных и загрузка вредоносных кодов.
Hanwha Techwin принадлежит компании Samsung и уже долгое время занимает лидерующие позиции на рынке. После сообщения обо всех уязвимостях, разработчики фирмы оперативно сделали качественные обновленные версии дополнительного программного обеспечения для решения существующих проблем. Часть уже решена, однако множество еще находится на стадии ликвидации.
Смарт-камеры сейчас очень популярны, используются в качестве видеоняни и наблюдения для домов и офисов. Основным принципом работы является передача данных через “облачный сервис”, а не к напрямую подключенным компьютерам, смартфонам или планшетам. Во время исследования специалистами из “Лаборатории Касперского” было обнаружено более 2000 смарт-камер работающих через “облако”. Эксперты назвали главные проблемы, связанные с хакерскими атаками: вывод камеры из строя или подмена изображения, кража личных данных и загрузка вредоносных кодов.
Hanwha Techwin принадлежит компании Samsung и уже долгое время занимает лидерующие позиции на рынке. После сообщения обо всех уязвимостях, разработчики фирмы оперативно сделали качественные обновленные версии дополнительного программного обеспечения для решения существующих проблем. Часть уже решена, однако множество еще находится на стадии ликвидации.
Автор: Тригуб Сергей