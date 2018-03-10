Под Оренбургом в озере утонул дельтапланерист
Под Оренбургом 10 марта совершавший полет дельтапланерист упал в озеро Малахов. Тяжелая экипировка потянула мужчину на дно водоема, и он утонул.
Невольным свидетелем трагедии стал местный житель, рыбачивший поблизости. Увидев, как дельтаплан упал в озеро, а пилот, облаченный в тяжелый специальный костюм, оказался под водой, он вызвал спасателей. Правоохранители выяснили, что утонувший дельтапланерист не имел достаточной квалификации и не согласовал полет с властями.
Рассматривается несколько причин случившейся под Оренбургом трагедии: неисправность дельтаплана, ошибка в управлении и неблагоприятные погодные условия. Сотрудники Уральского СО на транспорте СКРФ проводят проверку обстоятельств инцидента.
Ранее в Армении в озере Севан утонул российский военный.
Невольным свидетелем трагедии стал местный житель, рыбачивший поблизости. Увидев, как дельтаплан упал в озеро, а пилот, облаченный в тяжелый специальный костюм, оказался под водой, он вызвал спасателей. Правоохранители выяснили, что утонувший дельтапланерист не имел достаточной квалификации и не согласовал полет с властями.
Рассматривается несколько причин случившейся под Оренбургом трагедии: неисправность дельтаплана, ошибка в управлении и неблагоприятные погодные условия. Сотрудники Уральского СО на транспорте СКРФ проводят проверку обстоятельств инцидента.
Ранее в Армении в озере Севан утонул российский военный.
Автор: Ева Вит