В Китае под отзыв попали более 33 тыс. Volkswagen Touareg с дефектом дренажного клапана
В Китае под отзыв попали более 33,14 тыс. автомобилей Volkswagen Touareg с дефектом дренажного клапана. Сведения со ссылкой на Федеральное управление по качеству, проверке и карантину предоставлены агентством «Синьхуа».
Отзывная кампания затронет Volkswagen Touareg, сошедшие с конвейера с декабря 2014 по ноябрь 2017 годов. Из-за выявленного в дренажном клапане дефекта вода может самопроизвольно вытечь из силового агрегата, что приведет к возникновению аварийной ситуации. Машины начнут изыматься у владельцев с 30 апреля.
Ранее VW отзывал машины с авторынка КНР из-за проблем со светотехникой.
Отзывная кампания затронет Volkswagen Touareg, сошедшие с конвейера с декабря 2014 по ноябрь 2017 годов. Из-за выявленного в дренажном клапане дефекта вода может самопроизвольно вытечь из силового агрегата, что приведет к возникновению аварийной ситуации. Машины начнут изыматься у владельцев с 30 апреля.
Ранее VW отзывал машины с авторынка КНР из-за проблем со светотехникой.
Автор: Джанабилова Татьяна П