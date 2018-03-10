Блогер из Испании морила фенека вегетарианской диетой
Блогер из Испании перевела свою домашнюю лисицу фенека на вегетарианскую диету. Пользователи отметили разницу во внешности животного при покупке и после пребывания на попечении владелицы, после чего обвинили девушку в нанесении питомцу вреда.
Известно, что хищника кормят вегетарианским набором для кошек. Зоозащитники пытаются объяснить девушке, что выпадение шерсти и слепота стали следствием дефицита необходимых веществ, а не аллергии или других факторов. Животное после вегетарианской диеты стало чрезвычайно худым.
В дикой природе рацион лис-фенеков на 90% включает пищу животного происхождения. Также они поедают насекомых. В условиях неволи им требуется большое количество белковой пищи. Блогер закрыла доступ к собственному Instagram-аккаунту, но зоолог взяла оттуда фото с питомца и разместила в Facebook. Подчеркивается, что самые первые снимки показывают здорового фенека с пушистой шерстью.
Пользователи уверены, что попытка приучить хищника к вегетарианской диете является издевательством над животным. Без кальция и таурина в еде у фенека могут появиться проблемы с сердцем.
Известно, что хищника кормят вегетарианским набором для кошек. Зоозащитники пытаются объяснить девушке, что выпадение шерсти и слепота стали следствием дефицита необходимых веществ, а не аллергии или других факторов. Животное после вегетарианской диеты стало чрезвычайно худым.
В дикой природе рацион лис-фенеков на 90% включает пищу животного происхождения. Также они поедают насекомых. В условиях неволи им требуется большое количество белковой пищи. Блогер закрыла доступ к собственному Instagram-аккаунту, но зоолог взяла оттуда фото с питомца и разместила в Facebook. Подчеркивается, что самые первые снимки показывают здорового фенека с пушистой шерстью.
Пользователи уверены, что попытка приучить хищника к вегетарианской диете является издевательством над животным. Без кальция и таурина в еде у фенека могут появиться проблемы с сердцем.
Автор: Валерий Антонов