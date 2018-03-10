В Иркутской области осудили мужчину, который взял в заложницы бывшую девушку
Прошлым летом в Иркутской области пьяный мужчина взял в заложницы бывшую девушку. Инцидент прокомментировали в пресс-службе Бодайбинского районного суда.
Сообщается, экс-возлюбленный пришел к дому девушки, но она отказалась пускать его в помещение. Мужчина с силой втолкнул ее внутрь квартиры, ударил ножом в область ягодицы, закрыл дверь изнутри и не выпускал. После приезда полицейских злоумышленник стал угрожать потерпевшей, приставив нож к горлу. Угрозы на сотрудников МВД не возымели должного эффекта, поэтому мужчина отпустил девушку.
Рассматривая уголовное дело, суд признал задержанного виновным. С учетом неотбытого ранее наказания общий срок пребывания в тюрьме составил 4,5 года.
Ранее в Иркутской области таксист убил сотрудницу ювелирного магазина.
Сообщается, экс-возлюбленный пришел к дому девушки, но она отказалась пускать его в помещение. Мужчина с силой втолкнул ее внутрь квартиры, ударил ножом в область ягодицы, закрыл дверь изнутри и не выпускал. После приезда полицейских злоумышленник стал угрожать потерпевшей, приставив нож к горлу. Угрозы на сотрудников МВД не возымели должного эффекта, поэтому мужчина отпустил девушку.
Рассматривая уголовное дело, суд признал задержанного виновным. С учетом неотбытого ранее наказания общий срок пребывания в тюрьме составил 4,5 года.
Ранее в Иркутской области таксист убил сотрудницу ювелирного магазина.
Автор: Джанабилова Татьяна П